Brazilia a depasit un nou record lunar de decese din cauza COVID

Tara cu 212 milioane de persoane a inregistrat 3.076 decese in ultimele 24 de ore, ridicand numarul total de la 1 aprilie la 67.977. In luna martie, au fost inregistrate 66.573 de decese.In ultimele sapte zile, a fost inregistrata o medie de 2.545 de decese zilnice pentru peste 60.000 de contaminari. Sambata, au fost identificate 71.137 de noi contaminari.In ciuda acestui nou record lunar, curba deceselor se stabilizeaza."In ultimele doua saptamani, exista o stabilizare a cazurilor si deceselor de COVID-19", a indicat vineri in buletinul sau epidemiologic Fundatia Fiocruz, un organism din subordinea Ministerului Sanatatii.In total, Brazilia deplange 389.492 de morti de la aparitia unui prim caz de COVID-19 in februarie 2020, fiind astfel, dupa Statele Unite , a doua tara cea mai indoliata din lume in date absolute.Numarul cazurilor si deceselor a inceput sa creasca exponential din ianuarie, in special din cauza raspandirii mutatiei amazoniene, P1, mai contagioasa. Inainte de martie, luna cea mai letala fusese iulie 2020, cu 32.881 de morti.Numarul tinerilor plasati in terapie intensiva sau care au murit a crescut considerabil. La inceputul lunii aprilie, "grupul de varsta intre 20 si 29 de ani a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de decese cauzate de COVID-19 (1.018%)", potrivit Fundatiei Fiocruz.In ce priveste contaminarile, cresterea cea mai mare se observa la persoanele intre 40 si 49 de ani (1.173%). Tara sud-americana a vaccinat pana in prezent 5,8% din populatia sa, 12,4 milioane de persoane.De mai multe saptamani, masurile restrictive au inceput sa fie ridicate in numeroase state, in special in Sao Paulo si Rio de Janeiro.Presedintele de extrema-dreapta, Jair Bolsonaro, care a minimalizat constant pandemia, este criticat pentru gestionarea crizei sanitare. O Comisie de ancheta parlamentara urmeaza sa inceapa sa analizeze saptamana viitoare "omisiunile" guvernului.Vineri, 23 aprilie, seful statului a amenintat ca va trimite armata daca vor fi mentinute masurile de restrictionare a deplasarilor instituite de autoritatile locale.