Un loc de parcare in Hong Kong a fost vandut cu 1,3 milioane de dolari. Ce record imobiliar a fost doborat

Wharf Holdings Ltd. si Nan Fung Group au vandut un loc de parcare pentru 10,2 milioane de dolari HK (1,3 milioane de dolari americani) la proiectul rezidential Mount Nicholson.Pretul a doborat recordul anterior, de 7,6 milioane de dolari HK, platit in 2019 pentru un loc de parcare de la un complex de birouri.Complexul rezidential Mount Nicholson este unul dintre cele mai luxoase din lume, o casa acolo valorand cel putin 90 de milioane de dolari.Piata locuintelor de lux din Hong Kong a inregistrat tranzactii record in ultimul timp.O casa dintr-o zona rezidentiala de lux cu vedere asupra orasului, a fost inchiriata in luna mai cu un pret record de 1,2 milioane de dolari HK pe luna.