O femeie de 37 de ani a nascut 10 copii la o singura sarcina. Toti bebelusii sunt sanatosi

Gosiame Thamara Sithole, de 37 de ani, a nascut prin cezariana 7 baieti si 3 fete si a devenit detinatoarea recordului Guinness pentru cei mai multi copii nascuti de o femeie simultan, potrivit presei din Africa de Sud, citata de AfricaNews.Femeia astepta opt bebelusi , insa doi nu au fost vazuti la ecografie."Am fost socata de sarcina mea. A fost greu la inceput. Am fost bolnava, mi-a fost rau. Inca mi-e greu, dar sunt obisnuita cu asta acum. Nu mai simt durere... Ma rog doar ca Dumnezeu sa ma ajute sa-i nasc sanatosi, sa fim in viata si eu si copiii mei", a declarat Sithole pentru presa din tara ei inainte sa nasca, atunci cand stia ca are 8 copii. Femeia a nascut in a 29-a de saptamana, iar sarcina ei a fost suta la suta naturala, fara niciun tratament de fertilitate.Sithole, care are deja o pereche de gemeni de sase ani, a nascut luni seara si le-a transmis jurnalistilor ca este "fericita si emotionata".