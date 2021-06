Record de morti in 24 de ore, cu un total de peste 90.000 de decese in Columbia

In ultimul sau raport, Ministerul Sanatatii a indicat ca numarul de morti de la inceputul pandemiei in martie 2020 a fost de 90.353, in timp ce contaminarile depasesc 3,4 milioane de cazuri, dupa un record de 28.624 de cazuri in 24 de ore.Columbia se confrunta cu al treilea val al pandemiei de COVID-19, cu un numar de cazuri mortale printre cele mai ridicate de la inceputul acesteia. Guvernul lui Ivan Duque atribuie partial aceasta crestere manifestatiilor care zguduie tara de la 28 aprilie, soldate cu aproximativ 60 de morti.Zeci de mii de persoane se aduna si in prezent in cele mai mari orase din Columbia pentru a cere mai multa justitie sociala, o reforma a politiei si un stat mai solidar, pentru a ameliora o economie devastata de pandemie, printre altele.Tara din America Latina si-a intensificat ritmul campaniei sale de vaccinare cu 10,7 milioane de doze injectate. Guvernul spera sa vaccineze 35,7 milioane de columbieni pana la sfarsitul anului.Raportat la numarul populatiei sale, Columbia este a patra tara cu cele mai multe decese legate de coronavirus din America Latina si Caraibe, dupa Peru, Brazilia si Mexic