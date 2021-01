Arestari dupa un protest la Universitatea Bosfor. Recep Tayyip Erdogan l-a pus rector pe un apropiat al partidului

Politistii au efectuat descinderi la primele ore ale diminetii in 13 cartiere ale orasului, a anuntat intr-un comunicat politia din Istanbul, potrivit careia operatiunea continua prin cautarea altor 11 suspecti.Luni, o mie de persoane au manifestat langa campusul Universitatii Bosfor impotriva numirii, printr-un decret al presedintelui Erdogan, a lui Melih Bulu, 50 de ani, la conducerea acestei prestigioase institutii publice unde predarea se face in engleza si care a format o parte din elita Turciei, transmite Agerpres.Numirea acestei persoane din exteriorul universitatii, care a incercat in 2015 sa candideze pentru un mandat de deputat sub culorile Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al lui Erdogan, a provocat un val de indignare.In afara de relatiile sale cu AKP, numirea prin decret prezidential este cea care a provocat furia studentilor si profesorilor. Daca altadata rectorul Universitatii Bosfor era ales, Erdogan si-a arogat puterea de a numi rectorii prin decret, dupa tentativa de puci esuata din 2016, urmata de represalii si de tinerea din scurt a tuturor institutiilor.Anul acesta, Erdogan a scandalizat mediile academice dupa ce a numit prima data un rector care sa o inlocuiasca pe populara directoare a Universitatii Bosfor, aleasa cu cateva zile inainte de puciul esuat.Politia ii acuza pe cei 28 de suspecti ca au incalcat legea privind manifestatiile si "au opus rezistenta unui politist in exercitiul functiunii". Un responsabil al cartierului general al politiei de la Istanbul a afirmat ca persoanele arestate nu sunt studenti, ci membri ai unor "grupari de stanga extrem de marginale" care ii sustin pe protestatari.Bastion traditional al unei puternice comunitati de studenti de stanga, Universitatea Bosfor a fost de mai multe ori tinta autoritatilor turce in ultimii ani.