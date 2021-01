FOTO Reese Witherspoon si sotul ei au cumparat o noua proprietate in vestul orasului Los Angeles

Desi achizitia a avut loc in martie, abia acum a fost facuta public, scrie Variety.Proprietatea este una dintre cele mai retrase din Los Angeles Westside. Este inconjurata de vegetatie, departe de drumul public.Imobilul a fost construit in 1993, in stilul caselor englezesti de provincie, are sapte dormitoare si peste 2.800 de metri patrati.Pe proprietate se afla si un garaj, o piscina si, desigur, o gradina.Recent, starul de la Hollywood a vandut o proprietate din Malibu, pentru 6,7 milioane de dolari. Ea mai detine o casa in Nashville, orasul natal.