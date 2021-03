Referendum in Elvetia pe marginea legii anti-burqa. Cum sunt impartite taberele

Putine femei in Elvetia care poarta aceste vestminte

Circa 5,5% din populatie este elvetiana

Daca textul nu evoca nici burqa - care acopera integral femeile, cu exceptia unei fante in dreptul ochilor - si nici niqabul, care acopera de asemenea in intregime corpul si chipul, cu exceptia ochilor, este limpede pentru toata lumea ce vizeaza textul.Afise de campanie cu sloganele "Stop islamismului radical" sau "Stop extremismului" prezinta femei cu niqab.Afisele celor care se opun initiativei cer oamenilor sa voteze "nu pentru o lege anti-burqa islamofoba, absurda si inutila".Daca tabara da va castiga, va fi interzisa acoperirea in intregime a chipului in public, cu unele exceptii, precum lacasurile de cult."Tinta initiativei nu sunt musulmanii, nu punem in discutie practicile lor religioase", argumenteaza Jean-Luc Addor, purtator de cuvant al taberei Da si membru al partidului populist de dreapta UDC. In opinia lui, este vorba de apararea "valorilor civilizatiei noastre".Acesta recunoaste ca exista foarte putine femei in Elvetia care poarta aceste vestminte. Dar, "cand identificam o problema, cand exista o problema, o rezolvam inainte sa scape de sub control". Numeroase organizatii feministe se opun interdictiei."Pe langa faptul ca este inutila, propunerea este rasista si sexista , consideram ca in 2021, in calitate de feministe, nu este acceptabil ca in Constitutia elvetiana sa existe un articol care sa interzica o tinuta pentru femei, indiferent de aceasta tinuta", spune Ines El Shikh, purtatoare de cuvant a unei miscari feministe musulmane.Tabara Da este mai departe favorita, dar avansul initial confortabil din sondaje s-a redus puternic incepand cu ianuarie. Guvernul federal si parlamentul se opun acestei masuri argumentand ca ataca o problema care nu exista.O contra-propunere ar urma sa fie adoptata imediat in caz de esec al taberei Da - obligarea de ati prezenta chipul la cererea autoritatilor, pentru identificare.Ministrul Justitiei, Karin Keller-Sutter, a subliniat ca marea parte a femeilor care poarta niqabul sunt turiste.In Elvetia, sunt suficiente 100.000 in favoarea unei propuneri pentru organizarea unui referendum, o democratie directa sustinuta cu mandrie de aceasta tara cu 8,6 miloane de locuitori.Potrivit statisticilor oficiale, circa 5,5% din populatie este elvetiana, fiind vorba in special de oameni cu radacini in fosta Iugoslavie, unde aceasta traditie vestimentara este absenta.In 2009, elvetienii au votat pentru interdictia construirii de minarete, provocand furia tarilor musulmane.In doua cantoane exista deja interdictia de acoperire a chipului in public.