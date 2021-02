Reforma majora in Cuba, puternic afectata de pandemie. Comunistii permit activitatea privata in majoritatea sectoarelor

Deschiderea catre sectorul privat

Probleme cu somajul

Masura, dezvaluita in august de ministrul muncii, Marta Elena Feito, a fost aprobata vineri in sedinta de guvern, potrivit cotidianului oficial Granma, al Partidului Comunist aflat la putere.Revolutia socialista condusa de Fidel Castro in 1959 a dus la un val de nationalizari si controlul statului asupra intregii economii cubaneze.Deschiderea catre sectorul privat a inceput timid in anii 1990, inainte de a fi autorizata de deplin in 2010, chiar daca elanul sau real dateaza de la incalzirea istorica dintre Cuba si Statele Unite, initiata la sfarsitul anului 2014 sub Barack Obama . Dar el a ramas limitat la o lista de activitati stabilite de stat."Lista anterioara cu 127 de activitati autorizate este eliminata", a indicat ministrul muncii.Mai mult, de acum inainte o lista va stabili sectoarele rezervate statului, care vor fi doar o minoritate: "Din cele peste 2.000 de activitati in care este permis exercitarea muncii private, vor fi limitate, partial sau total, numai 124", a explicat ea, fara alte detalii.Sectoarele strategice precum presa, sanatatea si apararea ar urma sa ramana interzise activitatii private."Dezvoltarea activitatii in domeniul privat este obiectivul acestei reforme de imbunatatire" a sectorului, a asigurat ministrul. Reforma este "o etapa importanta pentru cresterea ocuparii fortei de munca", a subliniat pe Twitter ministrul economiei, Alejandro Gil. Ea merge "in aceeasi directie cu unificarea monetara" care a intrat in vigoare la inceputul lunii ianuarie.Cele doua reforme isi propun sa relanseze economia: a scazut cu 11% in 2020 sub efectul pandemiei de coronavirus, care a privat Cuba de valuta pretioasa a turistilor.Liberalizarea sectorului privat este "o etapa foarte pozitiva, chiar daca vine tarziu", deoarece "pana acum forta de munca privata a functionat in mod foarte limitat" pe insula, a comentat economistul Ricardo Torres de la Universitatea din Havana."Era necesar sa se insoteasca unificarea monetara cu masuri pentru a facilita crearea de locuri de munca" si tocmai in sectorul privat "poate exista o sursa importanta de locuri de munca", a adaugat el. Peste 600.000 de cubanezi lucreaza in sectorul privat, 14,5% din populatia activa, pe aceasta insula de 11,2 milioane de locuitori. Ei sunt angajati in principal in gastronomie, transport (taxiuri) si inchirierea de camere pentru turisti.