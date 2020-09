FOTO VIDEO Aproximativ 6.000 de refugiati ramasi fara adapost dupa incendiile din Moria, cazati in noua tabara de pe Insula Lesbos. 157 sunt infectati cu COVID-19

#Lesbos Greek riot police fire tear gas at Lesbos migrants #AFP pic.twitter.com/K3P1AI1z7m - AFP Photo (@AFPphoto) September 12, 2020

Dintre cei cazati, 157 au fost testati pozitiv cu coronavirus."6.000 de persoane au ajuns in tabara. 157 au fost testate pozitiv", a declarat Alexandros Ragavas, purtator de cuvant al Ministerului elen al Migratiei.Dupa incendiul din noaptea de 8 spre 9 septembrie, mii de persoane care locuiau in conditii insalubre in tabara din Moria se instalasera pe marginea unui drum si in parcarile marilor magazine. Multi dintre ei aveau retineri in ceea ce priveste noua tabara, ei temandu-se ca vor fi inchisi din nou, asa cum s-a intamplat la Moria. Insa joi, mii de refugiati au mers la noua tabara. La sosirea in tabara, migrantii au fost testati pentru coronavirus. In tabara sunt amenajate doua zone pentru carantina.Tabara poate adaposti cel mult 10.000 de oameni.