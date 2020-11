Regatul Unit si Canada au convenit un acord comercial post-Brexit

Premierul britanic Boris Johnson si premierul canadian Justin Trudeau, impreuna cu ministrul britanic al comertului international Liz Truss si omologul sau canadian Mary Ng, au convenit in urma discutiilor purtate prin teleconferinta asupra unui acord de principiu care cuprinde prevederile acordului comercial actual intre UE si Canada, precizeaza intr-un comunicat acest minister."Acordul incheiat astazi consolideaza schimburi comerciale in valoare de 20 de miliarde de lire sterline (22,4 miliarde de euro) si garanteaza siguranta a mii de locuri de munca", a declarat ministrul Liz Truss, care a salutat legaturile ce unesc din punct de vedere istoric si cultural Regatul Unit de "prietenii si aliatii din Canada"."Este un acord fantastic pentru Regatul Unit si care garanteaza comertul transatlantic cu unul dintre aliatii nostri cei mai apropiati'', a spus la randul sau premierul Boris Johnson, manifestandu-si speranta ca acest acord va consolida exporturile britanice catre Canada, ''de la masinile electrice pana la vinul spumant".Acordul, inca nesemnat oficial, va fi provizoriu, intrucat anul viitor vor incepe intre guvernele de Londra si Ottawa negocieri pentru "incheierea unui nou acord mai ambitios", un acord "personalizat" care va avea in vedere, printre altele, domenii precum mediul si comertul online, explica ministrul Liz Truss.Acest acord provizoriu doar reia termenii tratatului de liber schimb incheiat intre UE si Canada (CETA), permitand evitarea instituirii unor taxe vamale odata cu incheierea la 1 ianuarie a perioadei de tranzitie post-Brexit in care Regatul Unit aplica regulile europene dupa ce in ianuarie anul acesta s-a retras oficial din UE.Negocierile dintre Regatul Unit si UE privind relatiile lor post-Brexit vor continua saptamana viitoare. Desi s-au inregistrat unele progrese, mai ales in dosarele secundare, se mentin divergente notabile in trei chestiuni cheie, respectiv concurenta, accesul pescarilor europeni in apele britanice si solutionarea diferendelor in cadrul viitorului acord.Pe ansamblu, Bruxellesul doreste un acord extins care sa cuprinda si norme ale UE privind concurenta, mediul sau fiscalitatea, in timp ce Londra doreste doar un acord clasic de liber schimb. Daca in final tratativele esueaza, relatiile comerciale dintre UE si Regatul Unit se vor desfasura doar pe baza regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC).