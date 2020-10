Regele Malaeziei respinge starea de urgenta propusa de premier

Decizia sa este o lovitura pentru Muhyiddin, al carui mandat in fruntea guvernului este contestat de liderul opozitiei Anwar Ibrahim si subminat de disputele din propria coalitie.Anwar si alti critici ai premierului au denuntat propunerea acestuia de a instaura starea de urgenta, ce ar cuprinde si suspendarea parlamentului, drept o tentativa a sefului guvernului de a se mentine la putere.Or, potrivit palatului regal, regele considera ca guvernul se descurca bine cu gestionarea crizei coronavirusului, are incredere in premier si nu este nevoie de o stare de urgenta, in momentul de fata.Regele a facut apel totodata la politicieni sa inceteze disputele politice care pot afecta stabilitatea administratiei.Decizia sa vine dupa o reuniune cu alti inalti responsabili ai monarhiei. In Malaezia, Constitutia ii da suveranului dreptul de a decide impunerea sau nu a starii de urgenta, in functie de amenintarile la adresa securitatii, economiei sau ordinii publice din tara.Premierul Muhyiddin este intr-o situatie precara de la preluarea mandatului, in martie, cu o majoritate de doar doua locuri, iar luna trecuta Anwar a afirmat ca dispune de o majoritate parlamentara necesara formarii unui nou guvern, cu ajutorul unor "defectori" din coalitie. La inceputul lui noiembrie, premierul trebuie sa prezinte bugetul pe 2021, dar nu se stie daca va putea obtine voturile necesare pentru aprobarea lui, ceea ce ar echivala cu un vot de neincredere in Muhyiddin si ar putea duce la noi alegeri.Numarul contaminarilor cu noul coronavirus este in crestere si in Malaezia, sambata fiind raportate 1.228 de cazuri noi, un record zilnic.