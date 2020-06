Regele Philippe isi exprima regretele fata de trecutul colonial al Belgiei in Republica Democratica Congo pentru prima data in istorie

Ziare.

com

Intr-o scrisoare adresata presedintelui RDC, Felix Tshisekedi, cu ocazia sarbatorii independentei acestei tari, regele Philippe afirma ca "tin sa-mi exprim cele mai profunde regrete pentru ranile trecutului, a caror durere este reaprinsa azi de discrimnari inca prezente in societatile noastre"."In epoca statului independent Congo (pe cand teritoriul african era proprietatea fostului rege Leopold al II-lea), acte de violenta si de cruzime au fost comise, care inca apasa asupra memoriei noastre colective", da asigurari Philippe, care domneste din 2013."Perioada coloniala care a urmat (celei a Congo belgian din 1908 in 1960) a cauzat de asemenea suferinte si umiliri", adauga el.Regele Philippe isi afirma angajamentul de a "lupta impotriva tuturor formelor de rasism"."Incurajez reflectia lansata de catre Parlamentul nostru, pentru ca memoria noastra sa fie definitiv pacificata", afirma suveranul.In Belgia , moartea afroamericanului George Floyd, asfixiat la sfarsitul lui mai de catre un polisist alb la Minneapolis, a reaprins dezbaterea cu privire la violente din perioada coloniala in Congo si rolul foarte controversat al defunctului rege Leopold al II-lea, acuzat de catre unii activisti impotriva rassmului de faptul ca a ucis milioane de congolezi.O statuie a lui Leopold al II-lea - care a transformat actuala RDC in propritatea sa privata si a implementat un regim bazat pe exploatarea cauciucului prin munca fortata - a fost data jos de pe soclu la 9 iunie, la Antwerpen, in regiunea flamanda si a fost depozitata la un muzeu local.