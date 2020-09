Regina Elisabeta a II-a a Marii Britnii i-a retras titlul onorific acordat lui Harvey Weinstein, in urma condamnarii fostului producator pentru agresiune sexuala si viol

''Regina a dispus ca numirea lui Harvey Weinstein drept Comandant Onorific al Imperiului Britanic, din data de 29 ianuarie 2004, sa fie retrasa si anulata'', potrivit unui anunt oficial aparut in London Gazette.Weinstein, in varsta de 68 de ani, ispaseste o pedeapsa cu inchisoarea de 23 de ani in statul New York dupa condamnarea sa pronuntata in 24 februarie.Fostul producator a atacat sentinta in instanta.