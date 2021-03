VIDEO Regina Elisabeta a II-a evoca "devotamentul dezinteresat si sentimentul datoriei" chiar inaintea difuzarii interviului cu Harry si Meghan

"Daca experientele traite anul trecut in tot Commonwealth-ul au fost diverse, emotionante exemple de curaj, hotarare, devotament dezinteresat si sentiment al datoriei au fost constatate in cele patru colturi ale comunitatii Commonwealth-ului", a spus regina in acest mesaj inregistrat in avans si difuzat de BBC. Aceste timpuri istovitoare pentru atatea persoane vor fi dezvaluit, de asemenea, in ce masura, ramanand in contact cu ceilalti, ne bucuram de solidaritatea lor si de sprijinul lor spiritual", a adaugat Elisabeta a II-a.Acest mesaj care marcheaza Ziua Commonwealth-ului a intervenit cu cateva ore inainte de difuzarea unui interviu soc a printului Harry si a sotiei sale Meghan Markle canalului de televiziune american CBS in care ducese de Sussex acuza Palatul Buckingham de "colportare de minciuni" cu privire la decizia cuplului de a se indeparta si a se instala in California, potrivit unor extrase.Regina, fiul sau printul Charles si sotia acestuia Camilla, nepotul acesteia, printul William , si sotia sa Kate: toti membrii principali oficiali ai familiei regale au aparut la Abatia Westminster in emisiunea BBC difuzata cu incepere de la 17:00 GMT pentru a celebra Ziua Commonwealth-ului.Printul Charles, mostenitor al coroanei, a adus un omagiu "hotararii , curajului si creativitatii extraordinare" a popoarelor din Commonwealth in timpul crizei de coronavirus, denuntand "amenintarile existentiale" pe care le consituie pandemia si schimbarea climatica.Printul William, al doilea in ordinea succesiunii la coroana britanica, si sotia sa Kate au salutat "munca incredibila" a personalului din domeniul sanatatii "in Regatul Unit si peste tot in lume" in timpul anului care s-a scurs.Celebrarea Commonwealth-ului - asocierea 54 de tari provenind din imperiul colonial britanic - constituise in 2020 ultima aparitie publica a printului Harry, 36 de ani, si a lui Meghan, 39 de ani, in calitate de membri oficiali ai familiei regale, inainte ca ei sa se retraga efectiv in aprilie.Familia regala abordeaza strans unita in acest an festivitatile legate celebrarea Commonwealth-ului, in fata potentialei crize pe care o va suscita dupa cateva ore difuzarea interviului-confesiune acordat sotii "Sussex" televiziunii americane, dupa aproape un an de la retragerea lor din monarhie.