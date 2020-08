Regina Elisabeta a II-a i-a eliminat pe printul Andrew, ducii de Sussex, Harry si Meghan de pe site-ul familiei regale britanice

In momentul actual, pe site-ul Windsor pot fi accesate doar conturile de pe retelele de socializare ale reginei, unde sunt disponibile si informatii despre ceilalti membri ai casei regale. Se adauga si site-urile palatului Kensington si Clarence House, dedicate printului William si sotiei sale, Kate Middleton, dar si printului Charles si sotiei, Camila Parkle-Bownes.Printul Andrew este implicat in cazul traficantului de minore Jeffrey Epstein, astfel ca a fost nevoit sa se retraga din functiile oficial de membru al casei regale si a decis sa isi inchisa contul oficial ca duce de York in urma cu cateva saptamani.Meghan si Harry au decis in urma cu cateva luni sa iasa din familia regala, astfel ca au primit interdictia de a mai folosi cuvantul "royal". Site-ul dedicat celor doi nu mai este activ de cand au decis sa plece in America , in martie.