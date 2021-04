Cum a aparut Regina Elisabeta la cateva zile dupa inmormantarea Printului Philip

Suverana, in doliu dupa moartea sotului ei printul Philip, a avut marti prima aparitie publica (dar virtuala) de la funeraliile ducelui de Edinburgh.Surazatoare si imbarcata intr-o rochie cu flori, regina in varsta de 95 de ani a tinut doua videoconferinte pe platforma Zoom, de la Castelul Windsor. Ea le-a primit in audienta pe ambasadoarea Letoniei, Ivita Burmistre, si pe cea a Coastei de Fildes, Sara Affoue Amani, care se aflau la Palatul Buckingham, a indicat contul de Twitter oficial al familiei regale.Potrivit site-ului BBC, regina isi reluase deja activitatea de la funeralii, dar nu a fost fotografiata.Elisabeta a II-a a sarbatorit saptamana trecuta prima aniversare fara cel pe care l-a numit "forta" si "sustinerea" sa, de la casatoria sa in noiembrie 1947 si incoronarea din iunie 1953.