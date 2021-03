Regina Elisabeta a II-a va ignora interviul pe care Harry si Meghan Markel l-au acordat lui Oprah Winfrey. Consilierii regali au calificat deja evenimentul drept un "circ"

Conversatia televizata a lui Harry si Meghan cu faimoasa realizatoare americana de televiziune, care a alimentat tensiunile in interiorul monarhiei britanice, va fi difuzata in SUA duminica seara inainte de a aparea la ITV luni.Sunday Times a relatat ca regina Elisabeta a II-a nu va urmari interviul, ci se va concentra pe problemele nationale, dupa ce, relateaza aceeasi sursa, consilierii regali l-au calificat deja drept un "circ".Intre timp, Sunday Express a relatat ca regina se gandeste acum "doar la datorie si la printul Philip", aflat in aceste zile in spital.In extrasele interviului luat de Oprah Winfrey, lansate in ultimele cateva zile, Meghan a criticat constrangerile cu care s-a confruntat in calitate de membru activ al familiei regale si a marturisit ca este "eliberator" sa poata "spune da" unei solicitari de interviu din partea realizatoarei americane de televiziune.Ea a acuzat "The Firm" - asa cum este cunoscuta uneori familia regala - de "raspandirea de minciuni" despre ea si Harry.Potrivit Sunday Times, consilierii regali sunt "pregatiti sa riposteze cu noi dezvaluiri despre comportamentul cuplului daca monarhia este atacata".Palatul Buckingham a refuzat sa comenteze pe marginea acestor relatari.Mai multi membri ai familiei regale vor aparea intr-o emisiune speciala, cu doar cateva ore inainte de interviul cu Harry si Meghan, duminica seara pe BBC One.Regina, printul de Wales, ducesa de Cornwall si contesa de Wessex vor aparea in emisiunea pre-inregistrata "O Celebrare pentru Ziua Commonwealth-ului", care va fi marcata luni.Ducele si ducesa de Cambridge vor discuta intr-un apel video cu Dr. Zolelwa Sifumba, din Africa de Sud, o sustinatoare a drepturilor lucratorilor sanitari aflati in prima linie, in timp ce Printul de Wales va aduce un omagiu "determinarii extraordinare, curajului si creativitatii" oamenilor din Commonwealth in timpul crizei cauzate de COVID-19, intr-un discurs rostit la Westminster Abbey.Ducii de Sussex au fost vazuti ultima data impreuna cu familia lor chiar la slujba de la Westminster Abbey cu ocazia Zilei Commonwealth-ului din martie anul trecut, fiind asezati in apropiere de regina, Charles, Camilla si William si Kate. Cu cateva luni inainte, ei socasera monarhia anuntand ca vor renunta la calitatea de membri activi ai casei regale.