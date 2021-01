Omagiu adus reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cu ocazia implinirii a 95 de ani. Ce este gravat pe moneda speciala

Monedelele de cinci lire sterline sunt rezervate ocaziilor importante regale, precum aceasta.Monograma regala "EIIR" este gravata pe ea, precum si expresia "my heart and my devotion" ("inima si devotamentul meu"), referinta la celebrul discurs de Craciun din 1957 al suveranei, primul transmis la televizor.Alte patru monede care omagiaza evenimente importante din cultura britanica au fost puse in circulatie.Doua monede de doua lire sterline care marcheaza a 250-a aniversare a nasterii lui Walter Scott si 75 de ani de la moartea romancierului H.G. Wells ("Razboiul lumilor", "Tme Machine") au fost emise. Doua monede de 50 de penny care celebreaza a 50-a reforma monetara britanica si 75 de ani de la moartea inventatorului John Logie Baird, pionier al televiziunii.Elisabeta a II-a nu a anuntat festivitatile pentru aniversarea sa, dar acestea se vor desfasura timp de patru zile, din 2 pana in 4 iunie 2022 pentru a marca Jubileul de Platina si 70 de ani de domnie.