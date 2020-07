Regina Elizabeth II i-a acordat titlul de cavaler veteranului Tom Moore, care a strans 33 de milioane de lire sterline in sprijinul lucratorilor sanitari

Veteranul din cel de-al Doilea Razboi Mondial a atras atentia cu initiativa sa de a strange 1.000 de lire sterline pentru NHS facand o suta de ture de gradina pana ce va implini 100 de ani.Cele o suta de ture au fost finalizate la jumatatea lunii aprilie, iar la acel moment stransese 12 milioane de dolari. Donatiile au continuat sa vina si au ajuns la 33 de milioane de lire sterline.Regina l-a omagiat pe Moore la Castelul Windsor, folosind sabia sa speciala.Capitanul a fost avansat in grad de colonel la cea de-a 100-a aniversare. La finalul lunii aprilie, el a devenit cel mai in varsta artist care a ajuns pe primul loc in topul britanic al single-urilor. Reusita lui se datoreaza coverului "You'll Never Walk Alone", inregistrat in colaborare cu Michael Ball si corul NHS Voices of Care.Nascut pe 30 aprilie 1920, el a fost inginer inainte de a se inrola si a fost trimis in India si Birmania (Myanmar).