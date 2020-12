"Regina escrocheriilor de la Hollywood", arestata in Anglia. Barbatul deghizat in femei celebre a furat sute de mii de dolari

Identitatea "reginei escrocheriei", invaluita in mister

"Regina escrocheriilor de la Hollywood" era in realitate un barbat indonezian de 41 de ani, Hargobind Tahilramani, un virtuoz al imitarii vocilor feminine si al accentelor limbii engleze. El era dat in urmarire in lumea intreaga dupa punerea lui sub acuzare de catre un tribunal din California in noiembrie 2019.Autoritatile americane vor contacta justitia britanica pentru a solicita extradarea suspectului, a precizat un purtator de cuvant al biroului FBI din San Diego.Printre femeile influente de la Hollywood ale caror identitati au fost uzurpate de Tahilramani se afla Kathleen Kennedy - presedintele companiei Lucasfilm (care produce filme din seria "Star Wars") -, Amy Pascal - fosta directoare a diviziei de filme din cadrul grupului Sony - si Sherry Lansing - fost CEO al studioului Paramount.O fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch , Wendi, ar fi fost la randul ei imitata de catre suspect, care imita insa nu doar femei, ci si barbati influenti de la Hollywood.Potrivit actului de acuzare consultat de AFP, mai multi profesionisti din industria cinematografica si avand diverse specializari au fost contactati de presupusul escroc, care le propunea oferte cu locuri de munca in companii prestigioase si bine platite, in cadrul unor proiecte imaginare. Singura conditie: sa vina in Indonezia pentru activitati de cautare a locurilor de filmare, de documentare si activitati pregatitoare in vederea scrierii unor scenarii de film.La sosire, victimele erau escrocate cu prima ocazie de cativa complici, care solicitau "taxe de transport" si alte sume substantiale incasate in avans si care spuneau ca acei bani urmau sa faca mai tarziu obiectul unor rambursari oferite de echipa de productie.Cei inselati nu mai primeau niciodata banii inapoi, iar cei care se plangeau din acest motiv sau care exprimau anumite dubii legate de acele practici erau amenintati intr-o maniera explicita de catre Tahilramani, care ii intimida trimitandu-le fotografii ale copiilor acestora sau vorbindu-le despre "dezmembrarea" lor, potrivit actului acuzarii.Escrocheria ar fi inceput in 2013 si ar fi continuat pana in aceasta vara, grupul de escroci adaptandu-si tehnicile la criza sanitara si cerandu-le persoanelor inselate sa doneze bani pentru "videoclipuri de formare profesionala" inexistente.Potrivit publicatiei americane The Hollywood Reporter, escrocul prezumtiv a fost arestat saptamana trecuta in Manchester, oras din nord-vestul Angliei, cu ajutorul companiei de investigatii private K2 Integrity.Identitatea "reginei escrocheriei" a ramas timp indelungat invaluita in mister, pana cand compania K2 Integrity a anuntat anul trecut ca in realitate era vorba despre un barbat.Editura HarperCollins a cumparat deja drepturile de publicare a unei carti despre aceasta poveste rocambolesca, scrisa de Scott Johnson, fost jurnalist la The Hollywood Reporter.