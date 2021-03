Regiunea italiana Piemont suspenda administrarea vaccinului AstraZeneca, dupa decesul unui profesor

Decizia, ce urmeaza altora similare luate in unele tari europene, este o masura preventiva in asteptarea rezultatelor analizelor privind lotul de vaccinuri respectiv si a unei eventuale legaturi cu decesul semnalat.''Este un act de extrema prudenta, in timp ce verificam daca exista o legatura. Pana in prezent nu am avut probleme majore legate de administrarea vaccinurilor anti-COVID-19'', a declarat seful serviciului regional de sanatate din Piemont, Luigi Genesio Icardi, fara alte detalii privind decesul profesorului. Italia a oprit joi administrarea dozelor dintr-un lot de vaccinuri anti-COVID-19 produse de AstraZeneca, in urma temerilor privind posibile formari de cheaguri de sange, dupa decesul a doi barbati din Sicilia care au fost vaccinati recent cu acest ser. Agentia italiana pentru medicamente (AIFA) a declarat ca oprirea vaccinarii cu seruri din acel lot este o masura de precautie si ca nu a fost stabilita vreo legatura intre vaccin si eventualele ''efecte adverse serioase''.Austria suspendase anterior si ea administrarea vaccinurilor dintr-un lot diferit produs de AstraZeneca, dupa decesul unei persoane diagnosticate cu tromboza multipla (formarea de cheaguri de sange).Intre timp, in urma unor temeri similare privind posibile formari de cheaguri de sange, mai multe tari europene au decis suspendarea administrarii vaccinului AstraZeneca, respectiv Danemarca, Norvegia , Islanda, Bulgaria si Irlanda.Duminica, si Irlanda a luat o decizie similara Dar Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat joi ''continuarea administrarii'' vaccinului AstraZeneca, subliniind ca la ora actuala nimic nu demonstreaza riscul unei coagulari sanguine mai puternice (tromboze) in cazul persoanelor vaccinate cu acest ser, conform constatarilor institutiei europene numarul tromboemboliilor la persoanele vaccinate nefiind superior celui observat pe ansamblul populatiei, punct de vedere impartasit vineri si de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).