Regiunea Sicilia vrea sa inchida centrele de refugiati, invocand raspandirea coronavirusului

Surse din Ministerul de Interne italian au precizat imediat ca aceasta masura regionala nu este valida, deoarece o astfel de decizie tine de competenta statului."Pana maine la miezul noptii, toti migrantii prezenti in 'hot-spot-uri' si in toate centrele de primire din Sicilia vor trebuie neaparat transferati spre instalatii situate in afara insulei", se arata in textul de circa 30 de pagini al deciziei.Documentul sustine de asemenea ca este interzis oricarui migrant "sa intre, sa tranziteze si sa faca escala pe teritoriul regiunii siciliene cu ambarcatiuni, mari si mici, inclusiv cele ale ONG-urilor".Presedintele Siciliei isi explica decizia prin faptul ca "nu se poate garanta sejurul pe aceasta insula cu respectarea masurilor sanitare de prevenire a contagiunii".Intr-un comentariu pe retelele de socializare, Musumeci, care a fost ales presedinte al regiunii datorita unei aliante intre dreapta si extrema-dreapta, a spus ca "Sicilia nu poate fi invadata in timp ce Europa intoarce privirea si guvernul nu expulzeaza pe nimeni".Luarea sa de pozitie i-a atras sprijinul lui Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema-dreapta Liga si fost ministru de interne care in timpul mandatului a actionat pentru a impiedica debarcarea migrantilor in porturile italiene.Numeroase mici ambarcatiuni cu migranti, in special tunisieni, continua sa acosteze pe insula Lampedusa, la sud de Sicilia. Duminica erau circa 1.200 de migranti la Lampedusa, dupa transferul a circa 300 de persoane incepand de vineri spre structuri de primire in Sicilia.Nava Sea-Watch 4, apartinand unui ONG german, a transmis duminica faptul ca are in prezent la bordul sau 104 migranti, dintre care 37 de minori, salvati sambata si duminica pe mare in largul coastelor libiene.Zeci de migranti gazduiti in centre de primire din Sicilia au fost testati pozitiv cu coronavirus in ultimele saptamani.