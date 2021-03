Noi reguli de intrarea in Republica Moldova, din cauza cresterii cazurilor de Covid

Confirmarea trebuie sa fie prezentata in una din limbile: romana, engleza sau rusa.- copiii sub 5 ani;- conducatorii auto si personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa si a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului, echipajele si personalul de deservire ale aeronavelor/navelor si brigazile si personalul de deservire ale garniturilor de tren;- persoanele care calatoresc in strainatate in interes profesional si la revenire in tara prezinta confirmarea delegarii in strainatate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova si contractul incheiat cu agentul economic din strainatate sau ordin de delegare emis de institutiile publice ale Republicii Moldova;- lucratorii transfontalieri care intra in Republica Moldova din Romania sau Ucraina , precum si cei din Republica Moldova angajati ai agentilor economici din tarile mentionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agentii economici respectivi;- persoanele in tranzit;- persoanele care detin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19.Cetatenii Republicii Moldova care nu vor detine rezultatul testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu 72 de ore inainte de sosire, vor fi obligati sa indeplineasca Fisa epidemiologica si sa respecte regimul de autoizolare de 14 zile, indiferent de zona din care sosesc.Citeste si: