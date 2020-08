Remaniere guvernamentala in Grecia pentru "o mai buna gestionare a pandemiei de COVID-19". Ce sarcini au noii membri ai executivului elen

Stelios Petsas a calificat aceasta remaniere, care vizeaza 12 persoane, o 'ameliorare operationala' a guvernului.Printre obiectivele sale: 'gestionarea cresterii fondurilor europene' si 'consolidarea organizationala' a Ministerului Sanatatii, a adaugat purtatorul de cuvant al guvernului, intr-o alocutiune televizata.Premierul a numit noi viceministri la sanatate, securitate sociala si protectia mediului si a promovat doi responsabili la rang de ministri adjuncti.In total, 12 persoane au intrat in guvern sau au fost promovate.Mitsotakis a numit un ministru adjunct si un secretar de stat insarcinat cu supervizarea fondurilor europene si respectiv a turismului.Grecia, pana acum relativ neatinsa de pandemie, a inregistrat o recrudescenta de noi cazuri de contaminare, cu o rata zilnica a noilor infectii apropiata celei din aprilie, oficialii eleni acuzand afluenta de persoane in cluburi si la diverse reuniuni.De la 1 iulie, peste 340 de noi cazuri de contaminare cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate printre cei circa 1,3 milioane de calatori care au intrat in Grecia, potrivit agentiei de protectie civila. In total, peste 4.700 de cazuri si 210 decese au fost inregistrate in Grecia de la debutul pandemiei si pana in prezent.Remanierea guvernamentala vizeaza de asemenea ameliorarea gestionarii ajutorului european pe care Grecia il va obtine in cadrul planului UE de relansare post-COVID-19 in valoare totala de 750 de miliarde de euro, adoptat de liderii europeni luna trecuta. Grecia ar urma sa primeasca 32 de miliarde de euro din aceste fonduri, potrivit Bancii Greciei.Dar banca prognozeaza o recesiune economica de 5,8%, mai ales din cauza impactului pandemiei asupra turismului, veniturile obtinute de acest sector fiind vitale pentru economia greaca, reprezentand aproape un sfert din PIB.O remaniere guvernamentala era asteptata inca din iunie in Grecia, cand premierul conservator a evocat 'corectii' in cadrul guvernului sau in timpul unei vizite in Israel Cota de popularitate al partidului lui Mitsotakis nu depaseste 14% in sondajele de opinie.