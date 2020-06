Republica Moldova a solicitat Statelor Unite extradarea lui Vladimir Plahotniuc, pentru un furt de 1 miliard de dolari

Ziare.

com

Plahotniuc, unul dintre cei mai bogati oameni din Republica Moldova, a avut o mare influenta politica, ca lider al Partidului Democrat si membru al Parlamentului timp de trei mandate, inainte de a pleca in Statele Unite anul trecut, dupa ce partidul sau a pierdut puterea prin alegeri.Luna trecuta, procurorul general Alexandr Stoeanoglo a anuntat ca l-a pus sub acuzare pe Plahotniuc pentru infiintarea unui grup infractional organizat, extorcare si frauda.Reprezentanti ai lui Plahotniuc nu au fost disponibili pentru comentarii, dar avocatii sai au negat anul trecut ca acesta ar fi fost implicat intr-o afacere cunoscuta pe plan local ca "furtul secolului", in care echivalentul a o optime din productia economica anuala a tarii a fost furata din cele mai mari trei banci.Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat ca actiunile lui Plahotniuc au subminat domnia legii si au "compromis grav independenta institutiilor democratice din Republica Moldova".Un purtator de cuvant al Departamentului de Justitie al Statelor Unite a refuzat sa comenteze in legatura cu cererea referitoare la extradarea lui Plahotniuc.