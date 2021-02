Republica Moldova cere Rusiei sa se abtina de la a participa la activitatile propagandistice organizate in Transnistria

Reactia vine dupa ce ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnetov, a participat la colegiul asa-numitului minister de externe de la Tiraspol, scrie presa de la Chisinau. MAEIE solicita misiunilor diplomatice sa fie informat in timp util concomitent cu Biroul politici de reintegrare despre contactele avute si continutul discutiilor purtate, precum si sa dezminta public informatiile eronate si tendentioase care ar putea contine declaratiile si comunicatele de presa emise de catre structurile neconstitutionale de la Tiraspol Guvernul Republicii Moldova pledeaza in continuare pentru eforturile consolidate in vederea atingerii unei solutii politice cuprinzatoare sti durabile pentru problema transnistreana in baza respectarii suveranitatii, integritatii teritoriale in limita frontierelor recunoscute international ale Republicii Moldova, cu acordarea unui statut special regiunii transnistrene", este mentionat intr-un raspuns al MAEIE acordat in exclusivitate portalului Deschide.md. Amintim ca ieri presa a scris ca ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnetov, a participat la colegiul asa-numitului minister de externe de la Tiraspol. Evenimentul a avut loc in regim on-line, iar in discursul sau ambasadorul rus a vorbit despre rolul decisiv al misiunii de pacificare conduse de Rusia in regiunea separatista transnistreana pentru mentinerea pacii pe Nistru, "ceea ce ne permite sa ducem negocieri cu participarea OSCE, Ucraina , a observatorilor din partea SUA si UE".Liderul administratiei secesioniste de la Tiraspol Vadim Krasnoselski a multumit ambasadorului rus, ministrului apararii de la Moscova si presedintelui Putin "pentru sustinerea acordata Transnistriei" si pentru misiunea de pacificare.