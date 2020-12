Republica Moldova: Parlamentarii pro-rusi au votat o lege prin care limba rusa devine limba de comunicare in relatia cu autoritatile statului

Proiectul prevede ca "in relatiile cu autoritatile de stat, administratia publica, institutiile publice, precum si cu intreprinderile si organizatiile situate pe teritoriul Republicii Moldova, limba comunicarii verbale si scrise este limba de stat si/sau limba rusa in calitate de limba de comunicare interetnica, la alegerea cetateanului" si a fost votat de 55 de deputati PSRM-Sor-Pentru Moldova, potrivit realitatea.md.Initiativa legislativa apartine mai multor deputati din Fractiunea parlamentara PSRM: Bogdat Tirdea, Vasile Bolea, Vlad Batrincea si Adrian Lebedinschi.In proiect se stipuleaza ca li se poate solicita organelor puterii de stat sa traduca din limba romana in limba rusa documentele adoptate.De asemenea, institutiile de stat vor fi obligate sa primeasca cererile din partea cetatenilor nu doar in limba romana, dar si in cea rusa, iar raspunsul sa fie oferit la fel in limba in care a fost facuta solicitarea.Proiectul a fost pe larg criticat de catre societatea civila, iar din partea institutiilor statului de profil avizul a fost negativ.