SUA: Republicanii mai au nevoie de un vot ca sa pastreze majoritatea in Senat

Candidatul Dan Sullivan a fost reales usor, cu peste 57% din voturi, potrivit proiectiilor canalelor de televiziune CNN si NBC. Victoria sa confirma buna performanta a Partidului Republican la alegerile in Congres, care s-au desfasurat la 3 noiembrie in acelasi timp cu cele prezidentiale, soldate cu victoria democratului Joe Biden , comenteaza AFP.Republicanii detin in prezent 50 de locuri, fata de 48 ale democratilor in aceasta camera cu un total de 100 de locuri. Raman doua locuri de disputat in Georgia , unde un al doilea tur de scrutin va fi necesar in 5 ianuarie. Un singur succes va fi suficient republicanilor pentru a-si pastra majoritatea si a complica sarcina lui Joe Biden in special in problemele legate de sanatate si de lupta impotriva schimbarilor climatice.Daca in schimb doi democrati le castiga, va fi o egalitate perfecta intre cele doua tabere in Senat si votul preponderent va reveni atunci viitoarei vicepresedinte Kamala Harris.Nicio lege nu poate fi adoptata in SUA fara camera superioara, care are si puterea de a aproba numirile presedintelui: ministri, ambasadori si judecatori, in special cei de la Curtea Suprema.Daca Senatul ramane republican, Joe Biden, care a fost senator timp de 36 de ani, va trebui sa-si utilizeze talentele pentru dialog si negociere.Totodata, Donald Trump a fost declarat invingator in alegerile prezidentiale in statul Alaska miercuri de Institutul Edison Research, dar castigarea a trei mari electori nu modifica situatia si Joe Biden ramane presedinte ales al SUA.In Colegiul electoral, care va desemna la 14 decembrie viitorul titular al fotoliului prezidential in Statele Unite, un candidat trebuie sa obtina voturile a cel putin 270 de mari electori. In acest moment, Biden are 279, fata de 217 pentru Trump, dar acesta refuza sa recunoasca victoria adversarului sau democrat.La opt zile dupa alegeri, niciun invingator nu a fost declarat in trei state: Carolina de Nord (15 mari electori), unde Trump conduce, Georgia (16) si Arizona (11), care inclina sa fie de partea lui Biden.Citeste si: Joe Biden: "Contestarea de catre republicani a 'Obamacare' la Curtea Suprema este pur si simplu o cruzime"