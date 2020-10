VIDEO SUA: Restrictii de circulatie in Philadelphia, dupa doua nopti de confruntari si jafuri, in urma mortii unui barbat impuscat de politie

More video of #BlackLivesMatter rioters in Philadelphia attacking police tonight to protest the shooting of a black man who charged at cops with a knife. pic.twitter.com/y0vo5sKjk4 - Andy Ngo (@MrAndyNgo) October 27, 2020

Acest anunt, facut pe site-ul orasului, survine in momentul in care presedintele Donald Trump a subliniat miercuri responsabilitatea primariei democrate pentru aceste violente. ''Ceea ce vad este teribil si, sincer, primarul sau oricine le permite oamenilor sa protesteze si sa jefuiasca fara sa-i opreasca este teribil'', a spus presedintele republican la Las Vegas, unde acesta isi continua intalnirile de campanie cu sase zile inainte de alegerile prezidentiale.Walter Wallace, in varsta de 27 de ani, a fost impuscat mortal luni, in urma unei altercatii cu politia. Potrivit rudelor acestuia, Wallace, care era inarmat cu un cutit in timpul confruntarii, suferise o cadere nervoasa.Sute de protestatari cerand dreptate sociala s-au confruntat cu politia in noaptea urmatoare, transformand Philadelphia intr-un nou focar de tensiuni pe tema rasismului si brutalitatii politiei, dupa manifestatiile de anvergura izbucnite in urma mortii afro-americanului George Floyd, la sfarsitul lui mai, la Minneapolis, in timpul unei arestari brutale.