Restrictii locale inasprite in Regatul Unit. Un responsabil medical scotian a avertizat asupra unui ''Craciun online''

Regatul Unit, una dintre tarile cele mai indoliate de pandemie, cu peste 44.000 de morti, reactioneaza in fata accelerarii raspandirii virusului prin masuri localizate, intrucat guvernelor locale le revine sarcina de a lua astfel de masuri.Incepand de vineri, la ora locala 18:00, cei peste trei milioane de locuitori ai Tarii Galilor vor trebui "sa ramana acasa" pana pe 9 noiembrie, aceasta devenind prima provincie britanica ce reintra in izolare. Toate centrele comerciale neesentiale vor inchise, dar elevii din invatamantul primar si din unele clase ale invatamantul secundar vor reveni la scoala la inceputul lui noiembrie, odata cu incheierea vacantei.In Anglia, guvernul premierului Boris Johnson incearca sa evite impunerea unei izolari generale, dar circa 29 de milioane de persoane, reprezentand aproximativ jumatate din populatie, se afla sub diferite restrictii locale.Orasul Manchester, din nord-vestul Angliei, a trecut vineri la nivelul maxim de alerta sanitara, dupa mai multe zile de dispute fara rezultat intre guvern si colectivitatile locale cu privire la compensatiile economice. Cei 2,8 milioane de locuitori ai acestui oras nu se mai pot vizita in camine diferite, cu rare exceptii, in timp ce barurile si pub-urile care nu servesc mancare sunt inchise.Aceleasi restrictii se aplica incepand de sambata in regiunea South Yorkshire, care numara circa 7,3 milioane de locuitori.In Scotia va fi instituit un sistem de alerta pe cinci nivele, similar celui din Anglia. Un responsabil medical scotian, Jason Leitch, a avertizat populatia acestei provincii sa se pregateasca anul acesta pentru un posibil "Craciun online", in cazul unor restrictii privind intalnirile intre rude si prieteni.Intervievat de BBC, el a mentionat ca inca este prea devreme pentru a spune cate camine vor avea dreptul sa se intalneasca impreuna in perioada sarbatorilor de iarna, dar crede ca in niciun caz anul acesta nu va fi un ''Craciun normal''.Cat despre Irlanda de Nord, aceasta a inchis deja de la jumatatea lui octombrie restaurantele si pub-urile si a prelungit vacanta scolara.