Restrictii mai dure in unele regiuni franceze, inclusiv in Paris, din cauza raspandirii infectiei cu COVID-19. Noile masuri, anuntate joi

Sperante puse in vaccinare

Noile restrictii vor fi anuntate joi

Anuntul creeaza conditiile pentru impunerea unor noi masuri in regiunea Parisului, unde sectiile de terapie intensiva ale spitalelor sunt pline, iar sistemul de sanatate se confrunta cu o incidenta de peste 400 de cazuri la 100.000 de locuitori.Attal a declarat ca noile masuri pentru Paris ar putea include o forma de restrictionare in locuinte. S-au impus deja blocaje pe timp de weekend, pe langa carantina pe timp de noapte la nivel national, de-a lungul unor parti din Riviera mediteraneana si a unor zone din nord.Presedintele Emmanuel Macron spera ca vaccinarile vor putea preveni un nou val de pandemie declansat de variantele mai contagioase ale coronavirusului si vor preveni ca Franta sa recurga la mai multe masuri care ar risca sa incetineasca economia si reduce cooperarea cetatenilor.Aceasta abordare este in prezent testata.Vaccinarile au fost incetinite de un proces oneros de achizitii in Uniunea Europeana , dificultati de aprovizionare, scepticismul public si, mai recent, suspendarea vaccinarilor cu vaccinul AstraZeneca, in mai mult de o duzina de state UE, inclusiv in Franta.Macron a aparat miercuri strategia UE de vaccinare impotriva COVID-19 si a spus ca in cateva luni Europa va fi printre regiunile care produc cele mai multe doze."Traim acum cele mai grele saptamani. Stim ", a spus Macron dupa ce l-a primit pe premierul Poloniei la Palatul Elysee.Nnoile restrictii vor fi anuntate de premier joi. Acestea nu vor include inchiderea scolilor, a spus Attal. Seful spitalelor publice din Paris a avertizat mai devreme ca virusul se raspandeste necontrolat in capitala si departamentele din jur, o zona care reprezinta aproximativ o treime din activitatea economica."Virusul nu este sub control", a spus Martin Hirsch.Miercuri, in Franta a avut loc cea mai mare crestere zilnica a numarului de cazuri de coronavirus de la a doua carantina impusa in noiembrie.Ministerul sanatatii a raportat 38.501 infectii, numarul total de cazuri de la debutul pandemiei ajungand la 4,15 milioane. Media de cazuri noi a ultimelor sapte zile a urcat la peste 26.000 pe zi.