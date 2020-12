Noi restrictii in Anglia. Boris Johnson: "Ne aflam inca in tunelul acestei pandemii"

In cea mai mare parte a Angliei, scolile primare vor fi totusi redeschise saptamana viitoare, asa cum era planificat, a mai afirmat el. Dar in alte zone, unde rata de infectare este mai mare, inceputul noului trimestru va fi amanat pana pe 18 ianuarie, pana la o noua analiza a datelor.Pentru ciclul gimnazial, copiii lucratorilor din prima linie vor reveni la scoala, iar ceilalti elevi vor merge la cursuri o saptamana la tarziu. Johnson a mai spus ca fiecare elev din ciclul gimnazial va fi testat la revenirea la scoala si, in mod regulat, dupa aceea.Pentru noaptea de Anul Nou, el a cerut britanicilor sa ramana in locuinte, sa nu se intalneasca cu familia sau prietenii decat daca locuiesc impreuna, si sa evite adunarile mari. "Ne aflam inca in tunelul acestei pandemii", a adaugat el.De la miezul noptii, trei patrimi din populatia Angliei (44 de milioane de persoane) se vor afla in nivelul 4 de restrictii. Acesta include ordinul de a ramane acasa, iar magazinele neesentiale, salile de sport si saloanele de cosmetica vor fi inchise.Referitor la aceste noi masuri anuntate miercuri de ministrul Sanatatii, Matt Hancock, prim-ministrul a spus: "In acest moment critic, trebuie sa ne dublam eforturile pentru a opri acest virus". "Nimeni nu regreta aceste masuri mai mult decat mine, dar trebuie sa luam o atitudine ferma acum".De la inceputul pandemiei, Marea Britanie a inregistrat peste 2,43 de milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 si mai mult de 72.500 de decese asociate. Pentru ultimele 24 de ore au fost raportate 50.023 de contaminari si 981 de decese.Marea Britanie, prima tara din lume care a aprobat pentru utilizare de urgenta vaccinurile Pfizer/ BioNTech (pe 2 decembrie) si Oxford-AstraZeneca (pe 30 decembrie), a inceput campania de imunizare pe 8 decembrie.Pana la finalul lunii martie 2021 sunt asteptate zeci de milioane de doze de vaccinuri, a adaugat prim-ministrul, care a mentionat ca se lucreaza pentru a face ca programul de vaccinare sa mearga cat de rapid posibil.Boris Johnson a mai spus: "Suntem increzatori ca lucrurile vor fi mult mai bine pana pe 5 aprilie (lunea Pastelui, n.r.)".