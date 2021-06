Relaxarea restrictiilor, amanata la Lisabona dupa ce cazurile de COVID-19 au inceput din nou sa creasca

Astfel, capitala si municipalitatile Odemira (sud), Braga si Vale de Cambra (nord) vor continua sa aplice pana pe 27 iunie restrictiile antiepidemice in vigoare.Printre aceste masuri, in respectivele zone telemunca ramane obligatorie acolo unde este posibil, ceea ce nu se va mai aplica in restul tarii incepand din 14 iunie, iar restaurantele se inchid la ora 22:30, fata de ora 01:00 in zonele unde se ridica restrictiile de la acea data.Relaxarea restrictiilor mai cuprinde, printre altele, prelungirea programului pentru o serie de activitati si revenirea publicului in incintele sportive, in limita unei ocupari a acestora la o treime din capacitate. Dar odata cu relaxarea restrictiilor guvernul a impus teste obligatorii de COVID-19 pentru toate companiile care au mai mult de 150 de salariati si la evenimente sportive, culturale sau familiale. Portugalia a raportat in ultimele 24 de ore 890 de noi cazuri de COVID-19, dar niciun nou deces asociat acestei boli. Este insa cel mai ridicat numar de noi infectii zilnice pe care aceasta tara cu circa 10 milioane de locuitori il inregistreaza dupa 15 martie.