Retea uriasa de exploatare a unor muncitori imigranti moldoveni in Franta, destructurata de Europol. 38 de persoane au fost arestate

Anuntul a fost facut joi, 25 februarie, de agentia europeana de politie Europol si unitatea europeana de cooperare judiciara Eurojust, relateaza AFP.Potrivit celor doua organisme, aceste arestari au fost operate in urma unor suspiciuni ale autoritatilor franceze cu privire la un posibil "trafic de persoane", "angajare ilegala", "producere de false documente de identitate" si "spalare de bani".Aceste arestari au fost efectuate in cadrul unei "zile de actiune" comune si sunt rezultatul unei anchete comune a politiilor franceza, romana si moldoveana, sustinute de Europol, precizeaza cele doua agentii in comunicatele lor."Reteaua infractionala a trecut si inregistrat muncitori moldoveni in Franta, cu ajutorul unor documente false, pastrandu-le pasapoartele adevarate ca garantie", precizeaza Europol."In total, 44 de amplasamente au fost perchezitionate - 17 in Franta, 14 in Romania si 20 in Republica Moldova -, iar 15 masini de lux si 100.000 de euro in numerar au fost confiscate", precizeaza Eurojust.In total, "11 conturi bancare au fost blocate", anunta institutia. Potrivit Europol, aceasta retea infractionala a furnizat unor imigranti in situatie nereglementata carti de identitate contrafacute si permise de conducere auto romanesti.Majoritatea victimelor au un "nivel slab de educatie" si erau "mai vulnerabile" la exploatarea acestei retele criminale, adauga Europol. "Ei lucrau 55 de ore pe saptamana, cu 60 de euro pe zi", potrivit agentiei.Intreprinderi mari din domeniul constructiilor si renovarii sunt implicate, de asemenea, in acest "sistem criminal", precizeaza agentia europeana de politie, care prezinta activitatea retelei drept "extrem de profitabila", estimand profitul la aproape 14 milioane de euro."Suspectii au spalat active criminale prin intermediul a opt firme paravan", precizeaza Europol, iar "majoritatea acestora" au sediul in Franta.