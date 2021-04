Moment istoric in Cuba. Raul Castro se retrage dupa 60 de ani de dominatie a familiei Castro: "Voi fi gata sa apar patria, revolutia si socialismul"

"Confirm, la acest congres al partidului, dorinta de a stabili un dialog respectuos, o noua forma de relatii cu Statele Unite fara a pretinde ca, pentru a realiza acest lucru, Cuba renunta la principiile revolutiei si socialismului", a declarat el.Revolutionarul in varsta de 89 de ani a vorbit la congresul Partidului Comunist, care s-a deschis vineri pentru patru zile si marcheaza retragerea sa pentru a face loc unei noi generatii.Relatiile dintre Cuba si Statele Unite, dupa o relaxare istorica, dar efemera intre 2014 si 2016, au fost din nou tensionate sub administratia Donald Trump , care a intarit sever embargoul in vigoare din 1962.La randul sau, Joe Biden , care promisese in campanie sa revina asupra unor sanctiuni, nu a spus niciun cuvant despre insula de la investirea sa."Obiectivul acestor masuri este extinderea asediului economic" asupra Cubei, "cu scopul declarat de a sugruma tara si de a provoca o explozie sociala", a denuntat Raul Castro, acuzand acest " razboi economic", potrivit imaginilor transmise la televiziunea de stat.Imbracat in uniforma militara, Raul Castro a fost primit cu ovatii la sosirea sa la congres, la finalul caruia trebuie sa ii cedeze, luni, postul de prim-secretar al partidului presedintelui Miguel Diaz-Canel, un civil de 60 de ani.Spre deosebire de editiile anterioare, nicio imagine nu a fost difuzata vineri dimineata la televizor, doar cateva fotografii si inregistrari video fiind partajate in numar redus de media de stat prin intermediul retelelor sociale, inainte ca jurnalul televizat sa difuzeze fragmente.Reuniunea istorica s-a deschis la exact 60 de ani de cand Fidel Castro a proclamat caracterul socialist al revolutiei cubaneze, acum "ireversibila" dupa adoptarea unei noi Constitutii in 2019."In ceea ce ma priveste, sarcina mea se incheie, cu satisfactia de a-mi fi indeplinit rolul si cu incredere in viitorul patriei", a spus Raul Castro.Dar "sa nu se indoiasca nimeni: atata timp cat voi trai, voi fi gata sa apar patria, revolutia si socialismul", a subliniat el, in aplauzele celor aproximativ 300 de delegati ai partidului veniti din intreaga tara si reuniti la Palatul Conventiilor de la Havana.Miguel Diaz-Canel, care l-a inlocuit in functia de presedinte al tarii in 2018, va fi primul civil care va conduce si partidul, in care randul caruia si-a desfasurat intreaga cariera.Este "congresul continuitatii", a reamintit el pe Twitter , subliniind astfel ca liniile directoare ale puterii din Cuba, una din ultimele cinci tari comuniste din lume, nu se vor schimba."Partidul constituie garantia unitatii nationale", a declarat Jose Ramon Machado Ventura, 90 de ani, numarul doi al partidului, deschizand congresul "cu convingerea ca vom continua sa fim fideli mostenirii martirilor nostri si exemplului lui Fidel si Raul".