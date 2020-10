SUA: Seful Statului Major sustine ca retragerea trupelor din Afganistan ramane "conditionata"

'Acordul si planurile de retragere, in ansamblul lor, prevad conditii', a declarat generalul Mark Milley intr-un interviu pentru postul public de radio din SUA, NPR, difuzat luni.'Ceea ce conteaza este ca noi suntem pe cale sa punem capat unui razboi intr-un mod responsabil, deliberat si care sa garanteze interesele cruciale ale securitatii nationale americane ce sunt in joc in Afganistan', a adaugat el.Acordul istoric semnat la 29 februarie intre Washington si talibani, dupa 19 ani de conflict, prevede o retragere totala a trupelor americane pana cel tarziu la mijlocul anului 2021 sau mai tarziu.In schimb, insurgentii s-au angajat sa nu permita teroristilor sa opereze de pe teritoriile pe care le controleaza, sa nu mai atace orasele si sa inceapa negocieri de pace directe, fara precedent, cu guvernul de la Kabul.Acestea din urma au inceput in septembrie, cu o intarziere de cateva luni.Generalul Milley a insistat ca presedintele Trump a dat unda verde doar pentru o 'retragere conditionata'. 'Termenii acordului au fost tot timpul clari', a asigurat el, adaugand ca viitoarele faze ale retragerii vor fi in orice caz 'decise de catre presedinte'.'Noi, militarii, oferim cele mai bune sfaturi militare cu privire la aceste conditii, astfel incat presedintele sa poata lua decizii responsabile in cunostinta de cauza', a spus generalul Mark Milley.El a apreciat ca diminuarea violentei nu a fost 'semnificativa' in ultimele patru-cinci luni.Numarul soldatilor americani a scazut deja intr-un mod considerabil. Erau 12.000 in momentul semnarii acordului intre SUA si talibani si ar urma ca pana in noiembrie sa ramana doar 4.500.Pentagonul ia in calcul sa mentina contingentul american la acest nivel la inceputul anului 2021, asteptand sa constate ca negocierile interafgane avanseaza.Dar executivul american a emis diferite semnale in ultimul timp.Consilierul pentru securitate nationala al lui Donald Trump, Robert O'Brien, a declarat saptamana trecuta ca trupele vor fi reduse la 2.500 la inceputul anului viitor.Presedintele republican, care a promis de la alegerea sa acum patru ani 'sa puna capat razboaielor fara sfarsit' si care candideaza pentru un al doilea mandat in scrutinul din 3 noiembrie, a afirmat ca si-ar dori retragerea tuturor militarilor din Afganistan 'pana la Craciun'.