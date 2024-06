Revolte in Bahrain: mii de demonstrati cer plecarea regelui Hamad

Mii de demonstrati s-au adunat in capitala Bahrainului, Manama, cerand plecarea de la putere a regelui Hamad ben Issa Al-Khalifa.

In acelasi timp, sambata, s-a intors in tara si liderul Opozitiei, Hassan Mashaima, dupa un exil auto-impus, relateaza AFP.

In luna octombrie, Mashaima (foto) si alti 24 de lideri siiti au fost acuzati de conducerea sunita de formarea unor organizatii ilegale, finantarea terorismului si raspandirea de informatii false. Mashaima se afla in Marea Britanie, pentru un tratament medical, si a ramas acolo pana cand grupul din care facea parte a primit iertare din partea regelui.

Iertarea regelui Hamad a venit pe fondul protestelor din partea majoritatii siite din Bahrain, care isi doreste inlaturarea sa si organizarea de alegeri libere.

Pe modelul egiptean, Piata Perlei din Manama a fost transformata intr-un fel de tabara, in care in demonstrantii s-au instalat in sute de corturi.

Sambata, mii de persoane s-au adunat in piata, strigand "Pleaca Hamad, pleaca Hamad".

Protestele au inceput pe 14 februarie, in incercarea de a da jos dinastia sunita al-Khalifa, care se alfa la putere de 200 de ani, desi majoritatea este siita.

Oficialii Opozitiei au cerut reforme, insa guvernul actual nu a oferit nici o masura, pana in prezent.

"Scopul nostru este foarte clar: vrem un guvern ales si vrem ca oamenii sa participe la scrierea Constitutiei, prin intermediul unui consiliu ales", a declarat Mattar Mattar, unul din cei 18 lideri siiti ai opozitiei, care se retras din Parlament saptamana trecuta, dupa ce sapte demonstranti au fost omorati de politie.

Regele Hamad l-a insarcinat pe printul Salman sa deschida dialogul cu toata formatiunile politice din tara, insa discutiile nu au inceput inca.