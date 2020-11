UPDATE Maia Sandu devine noul presedinte al Republicii Moldova. Rezultate preliminare

Comisia Electorala Centrala din Moldova a procesat deja peste 76% din procesele verbale - 1.633 de procese verbale dintr-un total de 2.143. Maia Sandu a obtinut 52,14% - aproximativ 500.000 de voturi, iar Igor Dodon are 47,86% - respectiv 457.8881 voturi.In turul doi al alegerilor prezidentiale s-au confruntat candidata PAS , Maia Sandu si Igor Dodon, presedintele in functie care a candidat independent, sustinut de PSRM. Potrivit datelor statistice de pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, pana la ora 21.00 au votat un numar de 1,64 de milioane de cetateni moldoveni cu drept de vot, reprezentand 57,7% din totalul alegatorilor. Sectiiile de vot de pe teritoriul Republicii Moldova s-au inchis cu prezenta la vot de 48,44%. In Diaspora au votat pana la ora 21.00 (ora Republicii Moldova) peste 252.000 de persoane, cu mai mult 100.000 de alegatori mai mult fata de primul tur. In tarile din vestul Europei votul continua inca doua sau trei ore, in functie de fusul orar.After-poll-ul telefonic realizat de Comunitatea WatchDog.md si Institutul de Politici Publice, indica faptul ca Maia Sandu a obtinut 54,7% dintre voturi, iar Igor Dodon - 45,3%. Datele exit-pollului Intellect Group" si SPERO o fac, de asemenea, castigatoare pe Maia Sandu in alegerile prezidentiale cu 54,8% din alegatorii participanti la sondaj, iar pentru Igor Dodon - 45,2%.In primul tur, desfasurat pe 1 noiembrie, Maia Sandu a obtinut 36,16% din voturi, iar Igor Dodon 32,61%. Prezenta la vot a fost de 48,54%.Scrutinul nu a fost lipsit de incidente. In estul tarii, mascatii au intervenit pentru a-i proteja pe cetatenii veniti la vot din Transnistria . Au votat, in total, peste 30.000 de transnistreni, numar dublu fata de primul tur. De asemenea, in cateva sectii din Europa numarul buletinelor de vot a fost insuficient. Cele 5.000 de voturi nu au ajuns la trei sectii din Germania, Marea Britanie si Franta, unde procesul de votare a fost inchis mai devreme. La sectia de vot din Frankfurt pe Main a existat chiar si o amenintare cu bomba, iar oamenii au protestat timp de mai multe ore solicitand sa fie lasati sa voteze.La fel ca in urma cu doua saptamani, autoritatile de la Chisinau au organizat 2.143 de sectii de votare pe teritoriul Republicii Moldova si 139 in strainatate, dintre care cele mai multe in Italia (30), Federatia Rusa (17), Romania (13) si Statele Unite ale Americii (12).