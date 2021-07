Miliardarul Richard Branson pleaca in spatiu. Lansarea va fi transmisa in direct

Mizele calatoriei istorice sunt, dincolo de progresul tehnologic, si economice, intrucat dau startul turismului spatial.Naveta SpaceshipTwo Unity apartine companiei Virgin Galactic. La bordul avionului spatial suborbital se va afla pentru prima data un efectiv complet: doi piloti, trei angajati ai Virgin Galactic si Richard Branson, fondatorul miliardar al companiei, scrie digi24.ro Vedeta misiunii va fi Richard Branson , miliardarul in varsta de 70 de ani, care a investit 16 ani din viata si peste 1 miliard de dolari pentru a face, in sfarsit, scurta calatorie pana la marginea spatiului. Branson va fi insa primul om care ajunge in spatiu fara o pregatire prealabila in domeniu: va fi primul turist spatial.Branson este om de afaceri, investitor, filantrop britanic si se numara printre cei mai bogati oameni din Regatul Unit. Richard Branson si-a programat zborul catre limita spatiului cu noua zile inainte ca un alt miliardar, Jeff Bezos, sa ajunga pentru prima data in spatiu cu racheta sa Blue Origin. Bezos va zbura pe 20 iulie, cand se implinesc 52 de ani de cand omul a pasit pe Luna.