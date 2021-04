Un oficial ONU avertizeaza ca riscul unui razboi civil in Myanmar este la un nivel "fara precedent": "O baie de sange este iminenta"

Sanctiuni impotriva militarilor birmani care au rasturnat-o de la putere pe Aung San Suu Kyi "nu ar face decat sa agraveze situatia", a afirmat ambasadorul chinez la ONU, Zhang Jun, in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate. Reprezentantul Chinei, cel mai important sprijin al Myanmarului, a cerut, totusi, "revenirea la o tranzitie democratica in aceasta tara".Si daca a vorbit despre "violenta si varsarea de sange care nu serveste interesului nimanui" si a lansat un apel "tuturor partilor" sa isi "pastreze calmul si sa dea dovada de retinere", el nu si-a insotit cererea cu o amenintare cu sanctiuni, aparate insa de alte tari ca Statele Unite sau Marea Britanie, ingrijorate de situatia de pe teren."Cruzimea armatei este prea grava si numeroase organizatii armate etnice isi manifesta clar opozitia, intarind riscul razboiului civil la un nivel fara precedent", a avertizat Christine Schraner Burgener, in cursul unei reuniuni cu usile inchise a Consiliului de Securitate."O baie de sange este iminenta", a avertizat ea, subliniind ca Asociatia pentru asistenta prizonierilor politici (AAPP) a identificat "536 de persoane ucise de junta" de la lovitura de stat militara din 1 februarie."Invit acest Consiliu sa ia in considerare toate mijloacele pe care le are la dispozitie pentru a lua masuri colective si a face ceea ce trebuie", "cu scopul de a evita o catastrofa multidimensionala in inima Asiei", a adaugat ea in aceasta reuniune de urgenta solicitata de Marea Britanie.Reuniunea Consiliului s-a incheiat dupa doua ore si un sfert de discutii. Potrivit unor diplomati, China a solicitat un termen inainte de a adopta o propunere de text formulata de Marea Britanie, amanand pana joi o decizie intr-un fel sau altul.Daca Statele Unite si Marea Britanie au anuntat recent o noua runda de sanctiuni, China si Rusia au refuzat pana acum sa condamne oficial puciul.Profitand de aceste disensiuni, generalii isi continua riposta sangeroasa.Opt persoane au fost impuscate marti de fortele de securitate, potrivit AAPP. Alte cateva sute, detinute in secret, sunt date disparute.Aung San Suu Kyi, lidera guvernului civil demisa si arestata in urma cu doua luni, "pare sanatoasa si arata bine la fata", a facut cunoscut miercuri una din avocatele ei, Min Min Soe, care a vorbit cu clienta sa prin videoconferinta.