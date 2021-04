O pereche de roboti ii servesc acasa pe rezidentii dintr-o zona din Singapore VIDEO

Realizati de OTSAW Digital si botezati amandoi "Camello", robotii isi ofera serviciile pentru 700 de case, intr-un test de un an.Utilizatorii rezerva intervale de livrare pentru lapte si oua, iar o aplicatie ii alerteaza cand robotul este aproape de locul de livrare.Echipati cu senzori 3D, o camera video si doua compartimente in care pot intra cate 20 kg de alimente sau alte pachete comandate online, robotii fac patru sau cinci livrari zilnic si sunt de serviciu o jumatate de zi si sambata.Ei se auto-dezinfecteaza cu ultraviolete dupa fiecare drum, informeaza seful executiv de la OTSAW. "Mai ales in timpul pandemiei, toata lumea prefera fara contact, fara riscuri", a declarat el pentru Reuters.In prezent, personalul companiei ii insoteste pe roboti in drumurile lor ca sa se asigure ca nu apar probleme.