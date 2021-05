Un roman a auzit discutiile dintre mecanicii telecabinei prabusite in Italia: "Deocamdata am reparat-o asa, maine vom mai vedea"

Ionel Adrian Alexandroae impreuna cu sotia sa au urcat sambata cu telefericul, insa la intoarcere au avut o ora intarziere din cauza unei avarii. Mecanicii au intervenit pentru a o repara insa la un moment dat "tehnicienii au spus: nu am putut scoate un rulment", povesteste barbatul.Martorul spune pentru presa italiana ca nu i-a fost frica: "Am avut intotdeauna incredere in aceste ascensoare, traiesc la munte si am mers de mai multe ori cu telecabine. Stiam ca era in siguranta, dar acum cred ca puteam ramane acolo"Alexandroae si sotia sa au asteptat ca tehnicienii sa termine interventia si au coborat cu ei "discutau despre un rulment pe care nu au putut sa-l elimine".A doua zi a auzit la radio stirea cu telefericul prabusit. "Nu stiu ce lucrari au facut tehnicienii, nu am auzit totul in timp ce vorbeau, dar numai cand au spus "o vom repara asa pentru azi, mai vedem maine si ca vorbeau despre un rulment pe care nu l-au putut scoate" a mai povestit martorul."Am avut noroc.S-au jucat cu vietile oamenilor. Eu si sotia mea suntem inca in stare de soc", a mai spus el.Romanul a mai spus ca este oricand dispus sa dea o declaratie procurorului de caz, fiind datoria lui de a contribui la ancheta.Intre timp, proprietarul Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, directorul Erico Perocchio si seful serviciului, inginerul Gabriele Tadini au fost arestati in dosarul deschis dupa tragedia care a indoliat Italia. Anchetatorii au descoperit ca angajatii telefericului, in loc sa repare sistemul de franare, care se bloca des, l-au blocat cu o menghina. Astfel, atunci cand cablul s-a rupt, sistemul de urgenta nu a putut fi activat. Administratorul telecabinei, unul dintre responsabilii operativi si un inginer au fost trimisi dupa gratii. Sunt acum acuzati de omor cu circumstante agravante.