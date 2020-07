Romanca depistata cu noul coronavirus in Creta s-a plimbat trei zile inainte de a fi pusa in carantina

Femeia a fost testata la sosirea pe aeroport si trebuia sa astepte rezultatul la hotel. Doar ca unitatea de cazare nu era inca deschisa, asa ca biroul de turism a mutat-o in alta parte.Nu au fost anuntate insa si autoritatile elene despre aceasta schimbare. Cand oficialii locali au venit sa o anunte pe turista din Romania ca are COVID-19, s-au dus la hotelul care aparea in acte, pe care l-au gasit insa inchis.Abia dupa trei zile au descoperit unde era de fapt cazata romanca, conform Digi 24. Ea le-a spus autoritatilor ca nu a stat in camera in aceasta perioada, ci s-a plimbat pe insula deoarece nu voia sa-si strice vacanta.Femeia a fost mutata acum la un hotel pentru turisti infectati cu noul coronavirus.