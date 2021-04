Anunt important pentru romanii care calatoresc in Elvetia

Astfel, persoanele care sosesc din Romania (si care nu s-au aflat pe parcursul ultimelor 10 zile, pentru mai mult de 24 de ore, pe teritoriul unui stat/regiune cu grad ridicat de risc epidemiologic) nu vor mai trebui sa intre in carantina dupa sosirea pe teritoriul elvetian.Sunt in vigoare, insa, o serie de reglementari care se aplica tuturor persoanelor care doresc sa calatoreasca in Elvetia, indiferent de tara/regiunea din care sosesc, prezentate intr-un comunicat al Ambasadei Romaniei la Berna.