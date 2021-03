Deutsche Welle aduce din nou in atentie situatia muncitorilor romani care muncesc in abatorul Tonnies

Sute de romani dusi sa munceasca in abatorul companiei Tonnies din Germania de catre firme romanesti lucreaza cate 11 - 13 ore pe zi, la care se adauga patru ore transport catre si dinspre locul de munca in autobuze supraaglomerate, scrie Deutsche Welle.Oamenilor li se retine asa numita "chirie de saltea" de 200-250 de euro lunar, fiind nevoiti sa locuiasca si cate cinci intr-o garsoniera, ori chiar cate 12 - 14 persoane intr-un apartament. Conform jurnalistilor germani, desi autoritatile germane au interzis intermedierea angajarii muncitorilor dupa ce 1500 de persoane s-au infectat cu SARS-CoV-2 anul trecut, romanii sunt in continuare racolati de intermediari din Romania, care cunosc conditiile in care ei muncesc.Conform reporterilor germani, "dupa ce autoritatile germane au trecut in carantina mai multe orase si au declarat ca nu mai au niciun fel de incredere in cuvantul miliardarului Clemens Tonnies, la Berlin s-a decis excluderea intermediarilor din industria prelucrarii carnii, incepand cu 1 ianuarie 2021"."Cel mai grav este insa ca acesti oameni continua sa fie racolati din Romania de firme care lucrau si anterior cu Tonnies si care administreaza practic comunicarea dintre concernul gigant si angajatii romani. Din informatiile pe care le detinem pana in acest moment, personalul este atras de firmele romanesti, care promit salarii nete cuprinse intre 1400 si 1600 de euro lunar, dupa plata "chiriei de saltea". Ciudat este si ca oamenii au fost adusi in Germania, cu transport asigurat de firmele din Romania, inca din luna ianuarie a acestui an, fara a avea un contract concret de munca, in conditiile in care regimul de acces era restrictionat pe fundalul pandemiei. Contractele de munca au fost semnate de abia dupa ce oamenii au ajuns in Germania", scrie Deutsche Welle.Potrivit declaratilor facute jurnalistilor din Germania de un roman, sub protectia anonimatului, romanilor li se promit program de opt ore pe zi, cinci zile de saptamana, cazare asigurata pentru care vor plati 200 de euro si un salariu de inceput de o mie de euro cu promisiunea verbala ca muncitorii vor primi "ceva in plus". Barbatul a povestit ca muncitorii cu experienta si care cunosc meseria pentru mai multe posturi din abator puteau ajunge la cel mult 1200-1300 de euro lunar.Romanul a povestit cum decurge o zi de munca la abatorul din Germania: muncitorii sositi din Romania plecau cu autobuzul catre abator, cu doua ore inainte de inceperea programului de lucru, petreceau la locul de munca mai mult de opt ore, iar la finalul lunii constatau ca au adunat ore suplimentare echivalent a cate doua zile de munca, dar care nu erau platite."Nu era o zi sa zici: Doamne, terminam si noi ok azi. Ma refer la program, sa fi fost programul corect. Sunt, cum au spus ei in contract, 6 zile lucratoare ori 8 ore pe zi dar ei aveau o chichita in contract cu care se scoteau: ca daca s-a intarziat ceva, ca nu a venit un camion cu carne la timp, probleme din astea apareau la orice pas. In loc de 8 ore cat erau intr-o zi normala, stateai 12 ore, 13 ore", a declarat romanul.Muncitorul roman a povestit de asemenea ca avea colegi care nu mai puteau rezista fizic din cauza muncii intense depuse si ca "se fac exceptii numai cand vin controale" din partea autoritatilor, explicand ca atunci benzile pe care vine carnea sunt date incet si "toata lumea munceste lejer". Muncitorii ar fi avut, conform declaratilor muncitorului roman, stipulat in contracte faptul ca nu au voie sa vorbeasca in caz de control pe motiv ca nu cunosc limba, interdictia de a vorbi despre locul de munca fiind valabila si pe perioada de valabilitate a contractului, dar si dupa ce acesta inceteaza.In ceea ce priveste cazarea, romanul a povestit ca spatiile erau foarte curate, dar foarte aglomerate: 10, 12 sau chiar 14 persoane intr-un apartament, fiecare dintre acestea platind lunar 200 de euro pentru chirie.Barbatul a povestit ca, din informatiile pe care le are, cladirile in care sunt cazati muncitorii romani apartin patronilor firmelor din Romania care duc muncitori romani in Germania."Am colegi, am prieteni de familie care lucreaza direct cu firma nemteasca si nu am auzit sa aiba acest gen de probleme: Au! mM s-au luat bani din salariu, Au, a tipat la mine, mi-e frica!", a concluzionat barbatul.Declaratii similare au dat jurnalistilor germani si alti muncitori din Romania care s-au plans de programul prelungit de munca, de conditiile de cazare si de transport.