Roverul Perseverance si-a inceput explorarea pe Marte. A facut prima deplasare pe sol la doua saptamani de la amartizare

News from Mars: @NASAPersevere's team has tested its robotic arm, checked science instruments, & taken the rover on its first drive. Mission scientists have named its touchdown site "Octavia E. Butler Landing," in honor of the late science fiction author: https://t.co/jcyr3ZZDGz pic.twitter.com/5xsQnxdjE3 - NASA (@NASA) March 5, 2021

Perseverance s-a deplasat 6,5 metri, joi, iar Katie Stack Morgan, coordonator adjunct al proiectului NASA, a spus ca asta reprezinta un moment important."In timp ce roverul inca isi face anumite verificari tehnice, in momentul in care incepe sa se miste ne putem considera exploratori ai suprafetei Marte", a declarat ea pentru BBC.Vehiculul robotic a captat si o imagine a urmelor lasate pe solul martian, prezentata de NASA in urma cu cateva ore.Acesta este cel mai rapid rover trimis de NASA pe Marte. Rotile sale se pot misca cu pana la 5cm/s.Perseverance, cel mai mare vehicul de explorare trimis pe o alta planeta, a amartizat in craterul Jezero pe 18 februarie.Misiunea lui este de a cauta urme de viata pe planeta. Asta va insemna ca el se va deplasa aproximativ 15 kilometri in urmatorul an martian (circa doi ani pamantesti). Pana acum, roverul a trimis de doua ori imagini de pe Marte, de la asolizare , dar si un fisier audio, in care se aud sunetele celei de-a patra planete de la Soare.Imaginile care au ajuns vineri pe Pamant arata ca excursia roverului a fost scurta, iar roverul a facut o intoarcere. Sunt vizibile urmele senilelor lasate de rover in praful planetei, dar si unul dintre bratele sale robotice.