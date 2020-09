Royal Navy tripleaza baza militara Duqm din Oman

"Investitiile in portul din Oman vor tripla marimea bazei britanice existente si vor contribui la facilitarea desfasurarii Royal Navy in Oceanul Indian", a precizat Ministerul Apararii de la Londra intr-un comunicat. "Exista, de asemenea, un doc unde ar putea acosta cele doua portavioane HMS Queen Elizabeth si HMS Prince of Wales", potrivit documentului."Prietenia de lunga durata dintre Regatul Unit si tarile de la Golf este mai importanta ca niciodata. Impartasind aceleasi interese in domeniul apararii si securitatii, este esential sa actionam impreuna pentru stabilitatea regionala si mondiala", a declarat ministrul apararii, Ben Wallace, in cadrul unei vizite in Oman si Qatar, a transmis Agerpres.Aceste tari colaboreaza deja in domeniul luptei impotriva terorismului, in special contra gruparii jihadiste Stat Islamic, a precizat el. In ce priveste Qatarul, care va gazdui in 2022 Campionatul Mondial de Fotbal, Regatul Unit si-a oferit serviciile de asistenta pentru ca evenimentul sa se desfasoare "in siguranta".Portul Duqm este situat la Marea Arabiei, la circa 500 de kilometri de strategica stramtoare Ormuz care controleaza Golful si pe unde trece pana la 30% din petrolul mondial transportat pe cale maritima.Golful Persic este o zona maritima aflata in centrul unor vii tensiuni geopolitice, mai ales intre Iran si Statele Unite, care intretin o puternica prezenta militara.