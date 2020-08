"Rusia a instalat un spital de campanie la Beirut"

Foto: mchs.gov.ru

Spitalul de campanie va fi deservit de medici rusi si instalarea acestuia a fost organizata de Ministerul rus al Situatiilor de Urgenta. Potrivit acestuia, 120 de specialisti rusi sunt implicati in operatiunile din Liban dupa explozia care s-a soldat cu 137 de morti si circa 5.000 de raniti, conform ultimului bilant provizoriu.Rusia anuntase de miercuri ca trimite in Liban cinci avioane cu echipamente, inclusiv o facilitate pentru efectuarea de teste de COVID-19 si combinezoane de protectie.Premierul libanez Hassan Diab a declarat ca deflagratia din port a fost provocata de explozia a peste 2.700 de tone de nitrat de amoniu care erau stocate de mai multi ani in conditii necorespunzatoare in port. Potrivit presei, nava care a transportat aceasta incarcatura apartine unui cetatean rus. Ea plecase din portul georgian Batumi catre Mozambic, dar in urma unor probleme tehnice a fost abandonata de proprietarul ei in portul Beirut.