Rusia acuza SUA ca vor sa instige la o revolutie in Republica Moldova

"SUA continua sa se amestece fara nicio retinere in treburile interne ale unei tari prietene a Moscovei (...). Astazi vedem ca americanii orchestreaza un scenariu revolutionar pentru Republica Moldova in noiembrie", a declarat, potrivit unui comunicat, seful SVR, Serghei Naraskin.Potrivit AFP, principalii doi candidati in alegerile prezidentiale din Republica Moldova sunt presedintele in exercitiu, Igor Dodon , considerat prorus, si fosta sefa a guvernului, Maia Sandu, considerata proeuropeana.In ultimii ani, cele doua tabere au alternat la putere si importante miscari de protest post-electorale au avut loc in trecut in Republica Moldova.Naraskin acuza Departamentul de Stat american ca incurajeaza opozitia impotriva lui Dodon sa organizeze "actiuni de protest in masa" dupa alegeri, in timp ce ambasadorul american s-ar face vinovat ca le-a cerut fortelor de securitate sa nu intervina in caz de manifestatii.In comunicatul sau, SVR subliniaza de asemenea ca SUA au incercat deja "sa influenteze in mod grosolan situatia postelectorala in Belarus si in Kargazstan" anul acesta.Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko se confrunta dupa alegerile prezidentiale din 9 august cu o miscare de contestare fara precedent, pe fondul unor acuzatii de fraude electorale si de reprimare violenta a opozitiei. Potrivit Minskului si Moscovei, in spatele acestor proteste se afla Occidentul.Manifestatii violente au fortat recent demisia presedintelui prorus al Kargazstanului, Sooronbai Jeenbekov, dupa alegeri legislative discreditate de cumparari de voturi. Jeenbekov nu a acuzat fortele straine ca s-ar afla in spatele inlaturarii sale si a cedat locul sau unui politician nationalist cu reputatie discutabila, Sadar Japarov.Spatiul ex-sovietic a trecut prin numeroase revolte, revolutii si miscari de contestare de amploare dupa alegeri considerate frauduloase si care au favorizat regimuri autoritare sau corupte: Georgia (2003), Ucraina (2004-2005 si 2014), Kargazstan (2005, 2010, 2020), Republica Moldova (2009), Armenia (2008 si 2018), Belarus (2020). Moscova a supranumit toate aceste revolte "revolutii colorate" si vede in mod sistematic in acestea "mana Occidentului", care ar incerca astfel sa destabilizeze ceea ce Rusia considera a fi zona sa de influenta.