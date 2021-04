Rusia acuza NATO si SUA ca transforma Ucraina intr-un "butoi cu pulbere": "Vom face totul pentru a garanta securitatea cetatenilor nostri orinde s-ar afla ei"

"DEZESCALADARE"

MOSCOVA AVERTIZEAZA WASHINGTONUL SA-SI TINA NAVELE DE RAZBOI DEPARTE DE CRIMEEA

NATO: Rusia trebuie sa puna capat consolidarii militare in apropierea Ucrainei

"Volumul ajutorului (militar) creste. Statele Unite si alte state membre NATO transforma in mod consient Ucraina intr-un butoi cu pulbere", acuza, citat de agentiisle ruse de presa, adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Riabkov. Rusia este pregatita sa intervina pentru a-si apara cetatenii , dupa ce Moscova a distribuit sute de mii de pasapoarte rusesti in estul Ucrainei - in pofida faptului ca dezminte orice sustinere politica si militara a separatistilor prorusi -, ameninta Riabkov."Vom face totul pentru a ne garanta securitatea noastra si a cetatenilor nostri orinde s-ar afla ei. Insa responsabilitatea acestei agravari ipotetice a situatiei ii va reveni Kievului si sponsorilor sai occidentali", avertizeaza el.Riakov face aceste declaratii in contextul in care ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba participa marti la o reuniune, la sediul NATO, la Bruxeles, cu secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg si seful diplomatiei americane Antony Blinken.Kuleba a anuntat cu o zi inainte, la televiziunea ucraineana, ca aceasta reuniune vizeaza "sustinerea practica pe care Ucraina o poate obtine in cazul unei escaladari la scara mare".Ucraina acuza Kremlinul de faptul ca ar cauta un pretext sa o atace, iar Rusia de faptul ca a comasat peste 80.000 de militari rusi in apropierea frontierei de est a Ucrainei si in Crimeea anexata de Moscova in 2014, dupa venirea la putere, la Kiev, a prooccidentalilor.Confruntari armate pe front, care aproape se oprisera in urma unui armistitiu din vara lui 2020, au reizbucnit intens in ultimele saptamani.Armata ucraineana a anuntat marti ca un militar ucrainean a fost ucis intr-un atac cu drona, soldat de asemenea cu doi raniti, la aproximativ 30 de kilometri nord de Donetk.In total 29 de militari ucraineni au fost ucisi de la inceputul lui 2021, in contextul in care in tot anul 2020 au fost ucisi 50 de militari ucraineni.Separatistii prorusi au anuntat, la randul lor, aproximativ 20 de morti.Ministrii de Externe din cadrul G7 si seful diplomatiei Uniunii Europene (UE) au indemnat luni Rusia sa inceteze "provocarile" si sa se angajeze la o "dezescaladare".Secretarul de Stat american Antony Blinken a avertizat Moscova cu privire la "consecinte" in cazul unei "agresiuni ruse in Ucraina".Kremlinul nu a dezmintit miscari de trupe, insa da asigurari ca nu ameninta pe nimeni si acuza Kievul de "provocari" cu scopul de a "agrava situatia pe front" in Donbas.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski indemna saptamana trecuta NATO sa accelereze aderarea Ucrainei cu scopul de a trimite Rusiei "un semnal adevarat".Razboiul civil din estul rusofon al Ucrainei, intre trupe guvermamentale si separatisti prorusi, s-a soldat cu peste 13.000 de morti si aproape 1,5 milioane de deplasati.Moscova este considerata larg drept instigatorul acestui razboi, in pofida dezmintirilor sale. Pe de alta parte, Rusia a avertizat marti Statele Unite, a indemant navele americane de razboi sa stea departe de Crimeea , "in propriul lor interes", si a catalogat drept o "provocare" desfasurarea unor bastimente americane la Marea Nearga, relateaza Reuters.Doua nave americane de razboi urmeaza sa soseasca saptamana aceasta la Marea Neagra, unde se afla Crimeea, in contextul tensiunilor ruso-ucrainene."Navele americane nu au ce cauta in largul coastelor noastre. Aceasta este pur si simplu o provocare, in sensul de baza al cuvantului. Ele ne testeaza fortele si se joaca cu nervii nostri. Dar nu vor reusi", a declarat, citat de agentii ruse de presa, Serghei Riabkov."Avertizam Statele Unite ca ar fi mai bine si in propriul lor interes sa ramana departe de Crimeea si de coastele noastre la Marea Neagra", a avertizat el, evocand un risc mare al unor incidente.Pentagonul a refuzat sa comenteze aceasta desfasurare si a anuntat ca armata americana trimite cu regularitate nave in regiune. Flota rusa la Marea Neagra , cu cartierul general la Sevastopol, in Crimeea, iar Rusia a desfasurat in peninsula ucraineana rachete si radare.Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut marti Rusiei sa-si retraga trupele pe care le comaseaza la frontiera cu Ucraina si a subliniat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, este cea care va decide daca Ucraina va deveni membra a organizatiei, informeaza Reuters.''In ultimele saptamani Rusia a deplasat mii de trupe gata de lupta la frontierele Ucrainei, cea mai ampla comasare de trupe ruse de la anexarea ilegala a Crimeei in 2014'', a declarat Stoltenberg intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, aflat in vizita la sediul NATO de la Bruxelles.''Rusia trebuie sa puna capat acestei consolidari militare in interiorul si in jurul Ucrainei, sa renunte la provocari si sa reduca imediat'' tensiunile, a spus el.Jens Stoltenberg a afirmat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, va decide daca Ucraina va adera la NATO. ''Le revine celor 30 de aliati din NATO sa decida cand este pregatita Ucraina pentru a deveni membra. Nimeni altcineva nu are vreun drept de a incerca sa intervina sau sa interfereze in acest proces. Rusia incearca acum sa restabileasca un fel de sfera de influenta unde ea incearca sa decida ce pot face vecinii'', a accentuat secretarul general al Aliantei.De partea sa, seful diplomatiei ucrainene a insistat ca NATO si Occidentul trebuie sa actioneze rapid pentru a preveni o escaladare a violentelor intre Ucraina si Rusia.''La nivel operational, avem nevoie de masuri care vor descuraja Rusia si care vor limita intentiile sale agresive. Acest lucru ar putea fi ... o noua runda de sanctiuni care ar putea creste pretul agresiunii ruse'', a declarat Kuleba in aceeasi conferinta de presa.''Acesta ar putea fi un sprijin direct menit sa consolideze capacitatile de aparare ale Ucrainei. Intrucat stim ca Rusia nu precupeteste niciun efort pentru a impiedica tari terte sa coopereze cu Ucraina in sectorul apararii. Rusia lucreaza asiduu pentru a ne submina capacitatile de aparare'', a explicat demnitarul ucrainean.